Gorman poetessa “proibita” Anche in Spagna scaricato traduttore | è maschio e bianco

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 marzo 2021) Madrid, 12 mar – Niente da fare, a quanto pare per tradurre Amandanera che si è esibita all’insediamento presidenziale del dem Joe Biden, in Europa non va bene nessuno. Dopo l’Olanda,inunè stato ritenuto non all’altezza perché non corrispondente al profilo della ragazza – e cioè non è una donna e non è nera. Il precedente delolandese dellaIlinizialmente assunto per la poesia di AmandaThe Hill We Climb in catalano ha detto di essere stato rimosso dall’incarico dall’editore della Univers. Victor Obiols, il cui lavoro precedente include traduzioni in catalano di William Shakespeare e Oscar Wilde, ha detto giovedì alla Cnn che il suo profilo era stato ...