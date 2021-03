Filippi | “Noi con la difesa a 3 per una ragione Chi al posto di Lucca? Rispondo così | Saraniti…”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata di vigilia per il Palermo. Sabato 13 marzo, allo Stadio “Marcello Torre”, i rosanero affronteranno la Paganese dopo l’1-2 della gara d’andata. La sfida, valida per la 30a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 20.00. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo."Siamo qui per intervenire nella giusta direzione, la cosa che mi rassicura è che la squadra dà sempre il massimo negli allenamenti e lavora con impegno. Devono assimilare il prima possibile le indicazioni che vengono assegnate dallo staff, questa cosa mi fa ben sperare per il futuro: sono sicuro che i risultati arriveranno.è un giocatore fondamentale per questa squadra per caratteristiche come lo è Saraniti, con Lorenzo fuori e Andrea non al top abbiamo pensato ad altre alternative. Una potrebbe essere ...