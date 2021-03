Elettra Lamborghini: sostituita per covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini, quest’anno, non ci sarà al preludio dell’isola dei famosi. La showgirl, ha di fatto contratto il Corona Virus. Ebbene, deve stare a casa in isolamento. Ciò a significare, che verrà sostituita da un altro personaggio famoso. Perché Elettra Lamborghini sarà sostituita? La showgirl, non potrà essere quindi presente alle prime puntatate dell’isola dei famosi. La cantante, ha di fatto contratto il Corona Virus e, deve obbligatoriamente stare in isolamento. A diffondere la notizia è la stessa Elettra, che mediante svariate Stories su Instagram, annuncia di aver cominciato le cure con l’eparina. A pochi giorni dall’inizio del reality, è arrivata questa spiacevole notizia. La Lamborghini doveva essere al fianco di IVA Zanicchi nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021), quest’anno, non ci sarà al preludio dell’isola dei famosi. La showgirl, ha di fatto contratto il Corona Virus. Ebbene, deve stare a casa in isolamento. Ciò a significare, che verràda un altro personaggio famoso. Perchésarà? La showgirl, non potrà essere quindi presente alle prime puntatate dell’isola dei famosi. La cantante, ha di fatto contratto il Corona Virus e, deve obbligatoriamente stare in isolamento. A diffondere la notizia è la stessa, che mediante svariate Stories su Instagram, annuncia di aver cominciato le cure con l’eparina. A pochi giorni dall’inizio del reality, è arrivata questa spiacevole notizia. Ladoveva essere al fianco di IVA Zanicchi nel ...

