Elettra Lamborghini positiva al covid 19: dai social risponde per le rime a chi l’attacca (Di venerdì 12 marzo 2021) Niente debutto nello studio dell’Isola dei famosi 2021 nel suo ruolo di opinionista per Elettra Lamborghini. Ieri vi avevamo detto che la cantante era in quarantena e che era entrata in contatto con una persona positiva. Ma c’era di più. Anche lei infatti è risultata positiva al covid 19 e lo ha spiegato ieri sui social a chi la segue sempre con affetto. Ha raccontato di esser stata attentissima, di aver sempre indossato la mascherina ma a quanto pare il virus è così insidioso che non concede neppure una distrazione. Elettra sa da chi potrebbe aver avuto il contagio e spera che non ci siano altre conseguenze. Spiega di stare bene, che è comunque contenta perchè lei ha solo qualche sintomo e non ha bisogno di andare in ospedale. Non perdere di certo la sua ironia e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) Niente debutto nello studio dell’Isola dei famosi 2021 nel suo ruolo di opinionista per. Ieri vi avevamo detto che la cantante era in quarantena e che era entrata in contatto con una persona. Ma c’era di più. Anche lei infatti è risultataal19 e lo ha spiegato ieri suia chi la segue sempre con affetto. Ha raccontato di esser stata attentissima, di aver sempre indossato la mascherina ma a quanto pare il virus è così insidioso che non concede neppure una distrazione.sa da chi potrebbe aver avuto il contagio e spera che non ci siano altre conseguenze. Spiega di stare bene, che è comunque contenta perchè lei ha solo qualche sintomo e non ha bisogno di andare in ospedale. Non perdere di certo la sua ironia e ...

Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - Blusba : - robimusso : RT @radiotime: Elettra Lamborghini positiva al covid...forza Twerking Queen riprenditi presto!!???? @ElettraLambo -