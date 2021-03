Draghi sta per parlare: l’importante annuncio sui vaccini. Le anticipazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governo Draghi intende cambiare passo sulla vaccinazione di massa, ancora troppo a rilento. Secondo indiscrezioni, l’idea dell’esecutivo è quella di dare una decisa accelerata al piano, concludendo, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione di cittadini fragili e over 80 da una parte, forze dell’ordine e personale scolastico dall’altro. Successivamente si passerebbe ad un criterio anagrafico, quindi si proseguirà per fasce d’età decrescenti. Tra le categorie prioritarie i disabili e le persone che se ne occupano. Priorità per gli over 80 ed alcune categorie professionali come il personale scolastico e le forze dell’ordine ma a queste si aggiungono 5 categorie per età e patologie: è quanto indica la bozza aggiornata del Piano vaccini, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che oggi andrà in Conferenza ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governointende cambiare passo sulla vaccinazione di massa, ancora troppo a rilento. Secondo indiscrezioni, l’idea dell’esecutivo è quella di dare una decisa accelerata al piano, concludendo, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione di cittadini fragili e over 80 da una parte, forze dell’ordine e personale scolastico dall’altro. Successivamente si passerebbe ad un criterio anagrafico, quindi si proseguirà per fasce d’età decrescenti. Tra le categorie prioritarie i disabili e le persone che se ne occupano. Priorità per gli over 80 ed alcune categorie professionali come il personale scolastico e le forze dell’ordine ma a queste si aggiungono 5 categorie per età e patologie: è quanto indica la bozza aggiornata del Piano, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che oggi andrà in Conferenza ...

