Draghi: “Ce la faremo con i vaccini. Ognuno rispetti il proprio turno come ha fatto Mattarella” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il capo del governo nell’hub vaccinale di Fiumicino: «Questo è un luogo di speranza, ne usciremo». Prossima settimana Dl ristori da 32 miliardi Leggi su lastampa (Di venerdì 12 marzo 2021) Il capo del governo nell’hub vaccinale di Fiumicino: «Questo è un luogo di speranza, ne usciremo». Prossima settimana Dl ristori da 32 miliardi

Advertising

Pastaepatate82 : RT @GiovaQuez: Draghi: 'Ci troviamo di fronte ad una nuova ondata di contagi. Dobbiamo impedire l'incremento del numero dei morti e la satu… - LaStampa : Draghi: “Ce la faremo con i vaccini. Ognuno rispetti il proprio turno come ha fatto Mattarella” - cesarebrogi1 : Draghi: “Ce la faremo con i vaccini. Ognuno rispetti il proprio turno come ha fatto Mattarella” - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Draghi: serve stretta, ce la faremo. Per Aifa nessun legame tra incidenti e vaccino AstraZeneca - paoloangeloRF : Draghi: “Ce la faremo con i vaccini. Ognuno rispetti il proprio turno come ha fatto Mattarella” -