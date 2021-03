Di Maria | “cuore Paris” | addio più lontano C’è aria di rinnovo…

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro di Angel Disembra essere stato deciso. Nonostante i tanti rumors degli ultimi mesi, El Fideo potrebbe restare a Parigi rinnovando l'attuale contratto almeno per un'altra stagione.Accostato anche a diversi club in Italia, tra cui Juventus ed Inter, Di, esterno d'attaco classe 1988 della nazionale argentina e del Psg, sembra poter consolidare il proprio rapporto con la società francese. Da quanto riporta RMC Sport, infatti, l'argentino potrebbe trovare un nuovo accordo fino al giugno 2022.Il direttore sportivo Leonardo è al lavoro, per sua stessa ammissione, sulla permanenza dei big e El Fideo è uno di questi...caption id="attachment 1008995" align="alignnone" width="1024" Di(getty images)/caption ITA Sport Press.

