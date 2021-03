Covid: Grecia, allarme dopo funerale prete con 2.000 persone (Di venerdì 12 marzo 2021) allarme delle autorità sanitarie in Grecia, dopo che a Prosotsani, nella regione di Drama (nordest), circa 2.000 persone hanno partecipato, in piena pandemia, al funerale di un sacerdote, padre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 12 marzo 2021)delle autorità sanitarie inche a Prosotsani, nella regione di Drama (nordest), circa 2.000hanno partecipato, in piena pandemia, aldi un sacerdote, padre ...

Advertising

ANSA_med : Covid: Grecia, allarme dopo funerale prete con 2.000 persone. E sull'isola di Leros, focolaio dopo 'coronaparty' |… - CorriereQ : Covid: Grecia, allarme dopo funerale prete con 2.000 persone - COVIDbot_ITA : RT @ENIT_italia: 'La Grecia si sta già muovendo per avere delle isole covid-free. L'Italia non deve essere da meno. Noi già riceviamo richi… - ENIT_italia : 'La Grecia si sta già muovendo per avere delle isole covid-free. L'Italia non deve essere da meno. Noi già riceviam… - lilith975 : RT @claudio_2022: La Grecia cerca alleanze parallele dopo la debole risposta dell'UE all'espansionismo della Turchia. W dopo il terribile p… -