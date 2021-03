Covid, Brusaferro: “Casi in crescita in tutte le fasce d’età, soprattutto tra i ragazzini dai 10 anni in su. Aumentano contagi tra i più giovani” (Di venerdì 12 marzo 2021) “I ragazzini da 10 anni in su hanno un’incidenza di Casi che cresce. La crescita è in generale tra tutte le fasce di età, ma ci sono sempre più persone più giovani che contraggono l’infezione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’aumento di Casi tra i più giovani era stato messo in evidenza anche da diversi medici intervistati da ilfattoquotidiano.it, impegnati in questi giorni negli ospedali emiliani alle prese con la terza ondata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ida 10in su hanno un’incidenza diche cresce. Laè in generale traledi età, ma ci sono sempre più persone piùche contraggono l’infezione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’aumento ditra i piùera stato messo in evidenza anche da diversi medici intervistati da ilfattoquotidiano.it, impegnati in questi giorni negli ospedali emiliani alle prese con la terza ondata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

