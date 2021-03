Coronavirus Lazio: Diminuiscono i casi, ma aumentano decessi e terapie intensive. Lazio in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.009) e oltre 23 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.757 casi positivi (-43), 24 i decessi (+8) e +757 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Il valore RT a 1.3 e incidenza a 173 per 100 mila abitanti, tasso di occupazione dei posti letto delle terapie intensive a 28% e tasso di occupazione dei posti letto di area medica a 32%. Aumento del numero dei focolai di trasmissione da 233 a 322.“ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel(-2.009) e oltre 23 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.757positivi (-43), 24 i(+8) e +757 i guariti., mentre, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Ia Roma città sono a quota 800. Il valore RT a 1.3 e incidenza a 173 per 100 mila abitanti, tasso di occupazione dei posti letto dellea 28% e tasso di occupazione dei posti letto di area medica a 32%. Aumento del numero dei focolai di trasmissione da 233 a 322.“ ...

