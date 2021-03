Chissà perché il livello dei programmi tv si abbassa se si affronta il tema del sesso (Di venerdì 12 marzo 2021) Il canale Nove del digitale terrestre (e la relativa piattaforma Discovery Plus) offre egregi programmi: da Fratelli di Crozza ad Accordi&Disaccordi a La Confessione con Peter Gomez, solo per citarne alcuni, ma anche numerosi “mockumentary” e reportage su reali fatti di cronaca nera acquistati da network statunitensi, ottimi servizi giornalistici, fino agli ormai immancabili programmi culinari. Il livello si abbassa paurosamente, però – Chissà perché – se si affronta il tema del sesso.E proprio in questi giorni è esplosa la bomba Naked Attraction, ennesimo format di origine britannica servito in salsa italiana. Il solito programma (come lo erano ad esempio l’esteticamente ripugnante Undressed o il falsissimo L’isola di Adamo ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il canale Nove del digitale terrestre (e la relativa piattaforma Discovery Plus) offre egregi: da Fratelli di Crozza ad Accordi&Disaccordi a La Confessione con Peter Gomez, solo per citarne alcuni, ma anche numerosi “mockumentary” e reportage su reali fatti di cronaca nera acquistati da network statunitensi, ottimi servizi giornalistici, fino agli ormai immancabiliculinari. Ilsipaurosamente, però –– se siildel.E proprio in questi giorni è esplosa la bomba Naked Attraction, ennesimo format di origine britannica servito in salsa italiana. Il solito programma (come lo erano ad esempio l’esteticamente ripugnante Undressed o il falsissimo L’isola di Adamo ed ...

