Che Dio ci aiuti 6 il gran finale accontenta tutti e trionfa l’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 marzo 2021) E’ andata in onda ieri, 11 marzo 2021, l’ultima puntata di Che Dio ci6 e il pubblico ha davvero apprezzato ilscelto per la fiction di Rai 1. Dopo una puntata piena di imprevisti, alla fine are è stato. Nessun matrimonio ma tante le promesse e le premesse per essere felici. La sola storia in sospeso è quella di Carolina che ha deciso di lasciare, almeno per il momento, l’Angolo Divino in attesa di capire che cosa vuole davvero dalla sua vita e di chi si può fidare e di chi no. Ha scelto di farlo solo di Erasmo ma di certo, se avesse raccontato la sua storia, anche gli altri la sarebbero stati vicini. Ma vediamo quello che è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci6 con il nostro riassuntone. Che Dio ci6 ultima ...