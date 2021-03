Calciomercato Juventus | obiettivo centrocampo | Locatelli si può

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi Andrea Pirlo, eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Porto, pensa già al mercato, puntando l’attenzione su giocatori che possano rinforzare la rosa bianconera. Uno dei reparti che sembra più necessitare di uomini in più è il, tanto che sul taccuino del dirigente sportivo Fabio Paratici spuntano già i primi nomi. Come sottolinea TuttoSport, buona parte dei problemi dellaquest’anno, sono stati riscontrati proprio a. Lo dimostra la fatica fatta sia per impostare il gioco, che per dare un ritmo alla manovra, ma soprattutto il mancato supporto dato al reparto offensivo., rinforzi per il: due nomi per Paratici Fabio Paratici, CFO dellaSecondo ...