Bozza nuovo dl, tutte le regole sugli spostamenti in zona arancione e rossa: deroga per Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il nuovo decreto legge del presidente del consiglio Mario Draghi, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, cambiano le regole sugli spostamenti visto che non esistono più le zone gialle. Soltanto zona arancione, in cui si potrà circolare liberamente nel proprio comune per usufruire dei servizi non sospesi, ma non si potrà uscire fuori dal comune, e zona rossa in cui è vietato ogni spostamento non comprovato da necessità, salute o lavoro anche all’interno del comune. C’è però una doppia deroga nel periodo Pasquale. Dal 3 al 5 aprile, infatti, da una parte su tutto il territorio nazionale si applicheranno le norme della zona rossa, però allo stesso tempo sarà consentito uno spostamento al ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Con ildecreto legge del presidente del consiglio Mario Draghi, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, cambiano levisto che non esistono più le zone gialle. Soltanto, in cui si potrà circolare liberamente nel proprio comune per usufruire dei servizi non sospesi, ma non si potrà uscire fuori dal comune, ein cui è vietato ogni spostamento non comprovato da necessità, salute o lavoro anche all’interno del comune. C’è però una doppianel periodole. Dal 3 al 5 aprile, infatti, da una parte su tutto il territorio nazionale si applicheranno le norme della, però allo stesso tempo sarà consentito uno spostamento al ...

Advertising

rtl1025 : ?? Per la #vaccinazione di massa sono previste le somministrazioni del vaccino nelle stesse strutture degli ambienti… - FulvioPaglia : (Volete una bozza del nuovo decreto del Governo che finalmente chiudeva la stagione delle bozze?) - zazoomblog : Nuovo decreto Draghi: a Pasqua Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile. Bozza Pdf - #Nuovo #decreto #Draghi:… - palermomaniait : Bozza nuovo decreto, a Pasqua Italia in zona rossa: dal 3 al 5 aprile - - MandaranoN : RT @fanpage: Nuovo #dpcm, salta la riapertura di cinema e teatri il 27 marzo -