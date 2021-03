Bonus e sussidi, ecco tutti quelli che rischiano di essere cancellati (Di venerdì 12 marzo 2021) Sforbiciata alla selva di Bonus. Il premier Mario Draghi aveva preannunciato una nuova filosofia di spesa che avrebbe messo fine alla pioggia di Bonus pensata da Conte, così come prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Per rendere effettivi questi Bonus si attendevano una serie di decreti attuativi da parte dei rispettivi ministeri competenti. Tuttavia il governo Draghi è orientato alla selezione, avendo in più occasioni dichiarato che ci sono altre priorità rispetto ai Bonus sospesi. La linea Draghi è stata netta dall'inizio, in una formula: meno sussidi e più investimenti. Già prima di entrare a Palazzo Chigi, l'ex-presidente della Bce aveva distinto tra «debito buono» (gli investimenti che creano occupazione) e «debito cattivo» (sussidi che sono mera spesa pubblica). L'idea di Draghi ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sforbiciata alla selva di. Il premier Mario Draghi aveva preannunciato una nuova filosofia di spesa che avrebbe messo fine alla pioggia dipensata da Conte, così come prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Per rendere effettivi questisi attendevano una serie di decreti attuativi da parte dei rispettivi ministeri competenti. Tuttavia il governo Draghi è orientato alla selezione, avendo in più occasioni dichiarato che ci sono altre priorità rispetto aisospesi. La linea Draghi è stata netta dall'inizio, in una formula: menoe più investimenti. Già prima di entrare a Palazzo Chigi, l'ex-presidente della Bce aveva distinto tra «debito buono» (gli investimenti che creano occupazione) e «debito cattivo» (che sono mera spesa pubblica). L'idea di Draghi ...

