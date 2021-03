Benevento-Fiorentina, i convocati di Inzaghi: out Iago Falque (Di venerdì 12 marzo 2021) Alle 20:45 di sabato 13 marzo il Benevento ospiterà la Fiorentina in uno scontro diretto per la salvezza che vedrà sanniti e viola di fronte al Vigorito. Snodo cruciale per la stagione di entrambe, una vittoria garantirebbe la salvezza. E le due squadre non vogliono sbagliare. Inzaghi dovrà fare a meno di Dabo (squalificato) e degli infortunati Letizia, Iago Falque e Depaoli. I convocati: Montipò, Gori P., Manfredini, Foulon, Barba, Glik, Pastina, Caldirola, Tuia, Hetemaj, Tello, Ionita, Viola, Schiattarella, Gaich, Insigne R., Di Serio, Moncini, Lapadula, Improta, Sau, Caprari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Alle 20:45 di sabato 13 marzo ilospiterà lain uno scontro diretto per la salvezza che vedrà sanniti e viola di fronte al Vigorito. Snodo cruciale per la stagione di entrambe, una vittoria garantirebbe la salvezza. E le due squadre non vogliono sbagliare.dovrà fare a meno di Dabo (squalificato) e degli infortunati Letizia,e Depaoli. I: Montipò, Gori P., Manfredini, Foulon, Barba, Glik, Pastina, Caldirola, Tuia, Hetemaj, Tello, Ionita, Viola, Schiattarella, Gaich, Insigne R., Di Serio, Moncini, Lapadula, Improta, Sau, Caprari. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Fiorentina Benevento Fiorentina, i convocati di Inzaghi: rientra Insigne Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la ...

Inzaghi: 'Abbiamo battuto la Fiorentina all'andata possiamo ripeterci domani. Ringrazio Prandelli per i complimenti' Il Benevento, dopo la trasferta di La Spezia, si prepara ad affrontare la Fiorentina sul terrreno casalingo del 'Vigorito'. La partita prevista per domani alle ore 18:00 vede contrapposta la squadra di ...

Benevento-Fiorentina, le probabili formazioni: Prandelli obbligato a osare Viola News Benevento-Fiorentina, i convocati di Inzaghi: out Iago Falque Alle 20:45 di sabato 13 marzo il Benevento ospiterà la Fiorentina in uno scontro diretto per la salvezza che vedrà sanniti e viola di fronte al Vigorito. Snodo cruciale per la stagione di entrambe, ...

Fiorentina, Prandelli: “Futuro? Vedremo a fine partita” Cesare Prandelli alla vigilia dell'importante partita di campionato contro il Benevento decide di non sbilanciarsi sul suo futuro alla Fiorentina: "La mia testa è solo rivolta alla partita di domani.

