ATP Marsiglia | troppo Medvedev per Sinner Il russo prevale in due set

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non ce l’ha fatta Janniknel suo incontro di quarti di finale al torneo ATP 250 di. Il tennista altoatesino è stato costretto a cedere il passo contro Daniil, che ha prevalso per 6-2 6-4 dopo 1h e 15 minuti di gioco. Il, al penultimo atto, se la vedrà con il qualificato australiano Matthew Ebden, che nel primo match di giornata ha vinto a sorpresa contro la terza testa di serie Karen Kachanov. Ancora una volta, dunque,si conferma un’ autentica bestia nera per Jannik nell’ ATP di. Il loro primo primo precedente, infatti, si era giocato nel febbraio dell’ anno scorso proprio nell’evento francese. Anche in quell’ occasione, are fu il tennista, che però non riuscì ad accedere al penultimo ...