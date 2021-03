Atalanta | Gosens | “Con l’Inter meritavamo di più Non pensiamo al Real | persi già troppi punti”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 marzo 2021) L'esterno tedesco dell'Robinè intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti alla sfida di campionato con lo Spezia: "Ci attende una partita dura, lo Spezia ha vinto contro le big di questo campionato. Affrontiamo una squadra che vuole giocare a calcio e lo fa bene".conferma che la testa non è alMadrid: "Abbiamo lasciato per strada già tanti. Dobbiamo vincere oggi, non possiamo permetterci di pensare alla Champions League e alla sfida con il". Il tedesco ritorna sulla sfida di lunedì scorso che ha visto la Dea cedere 1-0 all'Inter di Conte nonostante una bella partita: "Abbiamo fatto una buon gara conma alla fine abbiamo perso anche sequalcosa di più".caption id="attachment ...