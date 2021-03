AstraZeneca, Crisanti: “Associazione con eventi avversi è temporale, non necessariamente causale” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Quando si vaccinano milioni di persone si può stabilire un’associazione temporale, ma non necessariamente causale, tra l’atto della vaccinazione e un evento sfavorevole. Siamo tutti diversi e forse abbiamo delle condizioni patologiche di cui non siamo consapevoli. Quando vacciniamo milioni di persone si può, quindi, verificare un’associazione temporale tra la vaccinazione e un evento che comunque sarebbe accaduto”. Lo dice il virologo Andrea Crisanti sul caso Astrazeneca al programma radiofonico 24mattina, aggiungendo: “Sono state vaccinate più di 10 milioni di persone e ci sono stati pochissimi casi di associazione temporale con persone decedute. Al momento attuale non c’è nessuna evidenza che giustifichi allarme o preoccupazione, ma una situazione che è giusto sia indagata“. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Quando si vaccinano milioni di persone si può stabilire un’associazione temporale, ma non necessariamente causale, tra l’atto della vaccinazione e un evento sfavorevole. Siamo tutti diversi e forse abbiamo delle condizioni patologiche di cui non siamo consapevoli. Quando vacciniamo milioni di persone si può, quindi, verificare un’associazione temporale tra la vaccinazione e un evento che comunque sarebbe accaduto”. Lo dice il virologo Andrea Crisanti sul caso Astrazeneca al programma radiofonico 24mattina, aggiungendo: “Sono state vaccinate più di 10 milioni di persone e ci sono stati pochissimi casi di associazione temporale con persone decedute. Al momento attuale non c’è nessuna evidenza che giustifichi allarme o preoccupazione, ma una situazione che è giusto sia indagata“.

