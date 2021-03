Astorre: con M5S in Giunta parte progetto per centrosinistra (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Oggi dal Lazio parte un progetto solido per il futuro del centrosinistra. Con l’entrata nella Giunta regionale delle due assessore M5s, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, abbiamo una sfida davanti: costruire, partendo dal territorio, un’alleanza allargata, che potra’ solo fare del bene ai nostri cittadini e alla nostra comunita’ politica”. Lo dice il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno Astorre, in merito al rimpasto della Giunta di Nicola Zingaretti. “L’entrata in Giunta del M5s, e’ stata resa possibile da un accordo programmatico- sottolinea Astorre- su cui noi del Pd abbiamo lavorato con tutte le forze di maggioranza, che mira a degli obiettivi ben precisi per il Lazio: sviluppo sostenibile, economia circolare e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Oggi dal Laziounsolido per il futuro del. Con l’entrata nellaregionale delle due assessore M5s, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, abbiamo una sfida davanti: costruire,ndo dal territorio, un’alleanza allargata, che potra’ solo fare del bene ai nostri cittadini e alla nostra comunita’ politica”. Lo dice il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno, in merito al rimpasto delladi Nicola Zingaretti. “L’entrata indel M5s, e’ stata resa possibile da un accordo programmatico- sottolinea- su cui noi del Pd abbiamo lavorato con tutte le forze di maggioranza, che mira a degli obiettivi ben precisi per il Lazio: sviluppo sostenibile, economia circolare e ...

