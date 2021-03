William dopo l’intervista di Meghan e Harry: “non siamo razzisti” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Principe William, dopo l’intervista bomba del fratello Harry e di sua moglie Meghan, ha sbottato così: “Non siamo una famiglia razzista“. Una reazione abbastanza prevedibile, dopo le accuse di razzismo che si respiravano durante l’intervista di Harry e Meghan. “Non siamo razzisti” ha dichiarato il duca di Cambridge William, secondo in linea di successione al trono britannico. Il primogenito dei Windsor ha inoltre ammesso di non aver ancora parlato con il fratello minore dopo l’intervista. William, in visita con Kate in una scuola di Stratford, nella zona est di Londra, è stato assalito dai giornalisti, ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Principebomba del fratelloe di sua moglie, ha sbottato così: “Nonuna famiglia razzista“. Una reazione abbastanza prevedibile,le accuse di razzismo che si respiravano durantedi. “Non” ha dichiarato il duca di Cambridge, secondo in linea di successione al trono britannico. Il primogenito dei Windsor ha inoltre ammesso di non aver ancora parlato con il fratello minore, in visita con Kate in una scuola di Stratford, nella zona est di Londra, è stato assalito dai giornalisti, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Non siamo assolutamente una famiglia razzista'. Così il principe William sui sospetti di razzismo avanzati su un m… - comis_william : @AlessandroFusi9 @horusarcadia È una puttanata, Stalin era incapace di pensare In maniera strategica, e si è visto,… - Agenzia_Ansa : William risponde ai giornalisti: 'Non siamo affatto una famiglia razzista'. Le parole del principe dopo l'intervist… - Diregiovani : Per la prima volta dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata da #HarryeMeghan a #OprahWinfrey, il principe W… - moltomaltese : Harry e Meghan, William parla per la prima volta dopo l'intervista: «Non siamo una famiglia razzista, siete voi a n… -