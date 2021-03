Vaccini, accordo Regione-Medici: per Ianniello è un “passo importante” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato firmato nella giornata di martedì dalla Regione Campania e dai sindacati di categoria l’accordo che prevede l’inserimento dei Medici di Medicina generale nella campagna vaccinale anti covid-19. “I Medici di Famiglia – spiega Giovanni Pietro Ianniello, Presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento – supporteranno, su base volontaria, le Asl e la Regione nella campagna vaccinale, sia nella fase di registrazione e di adesione sia in quella di somministrazione. E’ un passo importante in particolare per gli anziani e per le categorie dei disabili e dei fragili, che i Medici di famiglia conoscono in maniera capillare. Infatti i Colleghi – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato firmato nella giornata di martedì dallaCampania e dai sindacati di categoria l’che prevede l’inserimento deidina generale nella campagna vaccinale anti covid-19. “Idi Famiglia – spiega Giovanni Pietro, Presidente dell’Ordine deidi Benevento – supporteranno, su base volontaria, le Asl e lanella campagna vaccinale, sia nella fase di registrazione e di adesione sia in quella di somministrazione. E’ unin particolare per gli anziani e per le categorie dei disabili e dei fragili, che idi famiglia conoscono in maniera capillare. Infatti i Colleghi – ...

