USA, richieste sussidi disoccupazione calano più delle attese (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – calano più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 5 marzo, i “claims” sono risultati pari a 712.000 unità, in flessione di 42 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 754.000 (745.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle previsioni degli analisti che erano per richieste in calo fino a 725 mila. Nonostante le richieste di sussidi siano calate nelle scorse settimane, rimangono ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 759.000 unità in calo di 34 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –piùledio allanegli USA. Nella settimana al 5 marzo, i “claims” sono risultati pari a 712.000 unità, in flessione di 42 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 754.000 (745.000 unità la prima lettura). Il dato è miglioreprevisioni degli analisti che erano perin calo fino a 725 mila. Nonostante ledisiano calate nelle scorse settimane, rimangono ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 759.000 unità in calo di 34 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana ...

