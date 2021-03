Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 07:10 (Di giovedì 11 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e giovedì 11 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio verso ulteriori strette anti covid oggi saranno esaminati i nuovi dati sul contagio domani il Consiglio dei Ministri valutare l’adozione di eventuali misure il comitato tecnico-scientifico raccomandato più rigore nel weekend e regole più stringenti anche zona ma 3 mm c’è Chi non vorrebbe penalizzare ancor più ristoranti negozi la campagna da oggi chiude il lungomare piazze parchi il tasso di positività Nazionale sono intanto al 2% altri 332 i decessi speranza ottimista sulla campagna vaccinale aspettiamo fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre afferma il ministro della salute oggi vertice governo regioni sul piano vaccini al mese invece in programma il tavolo con iPad Industry figliolo atteso nel pomeriggio D’Alema il parere sul vaccino Johnson & Johnson ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021)dailynews radiogiornale e giovedì 11 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio verso ulteriori strette anti covid oggi saranno esaminati i nuovi dati sul contagio domani il Consiglio dei Ministri valutare l’adozione di eventuali misure il comitato tecnico-scientifico raccomandato più rigore nel weekend e regole più stringenti anche zona ma 3 mm c’è Chi non vorrebbe penalizzare ancor più ristoranti negozi la campagna da oggi chiude il lungomare piazze parchi il tasso di positività Nazionale sono intanto al 2% altri 332 i decessi speranza ottimista sulla campagna vaccinale aspettiamo fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre afferma il ministro della salute oggi vertice governo regioni sul piano vaccini al mese invece in programma il tavolo con iPad Industry figliolo atteso nel pomeriggio D’Alema il parere sul vaccino Johnson & Johnson ...

