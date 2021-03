Tokyo 2020, il Comitato olimpico metterà a disposizione dosi vaccino per atleti (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il Cio ha ricevuto “una gentile offerta dal Comitato Olimpico Cinese: renderà disponibili dosi di vaccino aggiuntive per i partecipanti a entrambe le edizioni dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di Pechino 2022. Siamo grati per questa offerta che è nel vero spirito olimpico di solidarietà. In questo spirito, il Cio pagherà per queste dosi aggiuntive di vaccini, non solo per le squadre olimpiche, ma anche per le squadre paralimpiche. Inoltre, per ciascuna di queste dosi aggiuntive per una squadra olimpica e paralimpica, il Cio pagherà due dosi in più che possono essere messe a disposizione della popolazione nel rispettivo Paese, in base alle loro esigenze”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, nel suo intervento alla 137esima sessione del Comitato olimpico internazionale. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il Cio ha ricevuto “una gentile offerta dal Comitato Olimpico Cinese: renderà disponibili dosi di vaccino aggiuntive per i partecipanti a entrambe le edizioni dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di Pechino 2022. Siamo grati per questa offerta che è nel vero spirito olimpico di solidarietà. In questo spirito, il Cio pagherà per queste dosi aggiuntive di vaccini, non solo per le squadre olimpiche, ma anche per le squadre paralimpiche. Inoltre, per ciascuna di queste dosi aggiuntive per una squadra olimpica e paralimpica, il Cio pagherà due dosi in più che possono essere messe a disposizione della popolazione nel rispettivo Paese, in base alle loro esigenze”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, nel suo intervento alla 137esima sessione del Comitato olimpico internazionale.

Advertising

gimanzi : Pallanuoto femminile...In un anno in cui si è giocato poco o nulla.... preolimpico in 7 giorni ... setterosa elimi… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: 'Non abbiamo motivi per dubitare che la cerimonia di apertura si terrà il 23 luglio' ???????? ?? - flamminiog : RT @Eurosport_IT: 'Non abbiamo motivi per dubitare che la cerimonia di apertura si terrà il 23 luglio' ???????? ?? - Eurosport_IT : 'Non abbiamo motivi per dubitare che la cerimonia di apertura si terrà il 23 luglio' ???????? ??… - infoitsport : Tokyo 2020, dal Giappone: «Olimpiadi senza tifosi stranieri» -