Sondaggio PD: Bonaccini in testa per gli elettori (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo un Sondaggio condotto per la trasmissione Tv Agorà gli elettori Dem chiedono che Stefano Bonaccini diventi il nuovo segretario del PD. Quali sono le percentuali di questo Sondaggio? Quali sono le percentuali del Sondaggio? Secondo gli elettori dem le percentuali parlano chiaro: Stefano Bonaccini 24% Andrea Orlando 21% Nicola Zingaretti 17% Seguono Enrico Letta Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo uncondotto per la trasmissione Tv Agorà gliDem chiedono che Stefanodiventi il nuovo segretario del PD. Quali sono le percentuali di questo? Quali sono le percentuali del? Secondo glidem le percentuali parlano chiaro: Stefano24% Andrea Orlando 21% Nicola Zingaretti 17% Seguono Enrico Letta

Advertising

you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai La fiducia nel Premier #Draghi è al 60%, 18 punti in più di #Conte. Più indietro… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Pd, il #sondaggio: per elettori dem @sbonaccini nuovo segretario - AntonioParisi00 : RT @Adnkronos: #Pd, il #sondaggio: per elettori dem @sbonaccini nuovo segretario - rinaldodinino : RT @you_trend: ?? Sondaggio EMG per @agorarai La fiducia nel Premier #Draghi è al 60%, 18 punti in più di #Conte. Più indietro #Meloni (39%… - SecolodItalia1 : Pd, il sondaggio: gli elettori incoronano leader Bonaccini. Ma le correnti vogliono Enrico Letta… -