Skriniar | “Questa è l’Inter di Conte | se sono un difensore migliore lo devo a lui Scudetto? Me lo tatuerò sulla pelle”

Autore del gol vittoria nell'importante sfida di campionato con l'Atalanta, Milan Skriniar ha confidato le proprie sensazioni sulla corsa Scudetto ai microfoni di Tuttosport: "Questa non è più la pazza Inter. Siamo Contenti del primo posto ma bisognerà restarci fino alla fine. Lo Scudetto? Me lo tatuerò sulla pelle". Il difensore slovacco ha parole di elogio per il suo allenatore Antonio Conte: "E' la sua Inter, non è più la pazza Inter. Ha cambiato un po' di cose, ci ha dato più equilibrio e se oggi sono un difensore completo è grazie a lui".

