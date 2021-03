Serie A 2020/2021, i diffidati a rischio squalifica (Di giovedì 11 marzo 2021) Andiamo a scoprire i diffidati della Serie A 2020/2021 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme I diffidati dopo la venticinquesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Schiattarella Bologna: Tomiyasu Cagliari: Ceppitelli Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Bonaventura Genoa: Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni, Lukaku Juventus: Cuadrado Lazio: Caicedo, Fares, Acerbi Milan: Castillejo, ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Andiamo a scoprire idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori ain caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme Idopo la venticinquesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Schiattarella Bologna: Tomiyasu Cagliari: Ceppitelli Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Bonaventura Genoa: Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni, Lukaku Juventus: Cuadrado Lazio: Caicedo, Fares, Acerbi Milan: Castillejo, ...

Advertising

Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! ?????????????????????? verso l’obiettivo, tutti insieme! FORZA, RAGAZZI, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH… - acmilan : #VeronaMilan: Krunic and Dalot make it 15 different goalscorers in this Serie A season... and there's more ??… - _18_maggio_2020 : @FIN3L1N3 Amore mio scusamiiiii stavo guardando una serie ero un pò distratta.Buonanotte tesorooo?????????????? - telecitynews24 : ??SERIE A2, DERTHONA-UDINE?? Il @DerthonaBasket conquista la vittoria nel finale contro l’@apudine?? -