Roma | mezzo Ama a fuoco Diaco | ‘Incendio doloso | è un atto vandalico’

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ancora unAma avvolto dalle fiamme. E' successo questa notte, intorno alle 2, a, in via Falterona a Montesacro, nel III Municipio. Un incendio ha coinvolto un compattatore ribaltabile di proprietà dell'Ama, regolarmente parcheggiato sul posto. A darne notizia Daniele, Presidente della Commissione capitolina Ambiente: "Sono intervenuti immediatamente i poliziotti del distretto Fidene e i vigili delpronti a domare le fiamme. E' chiara la matrice di natura dolosa: la nostra Amministrazione farà tutto il possibile per arginare questi atti tra il vandalico e il paramafioso e adotterà tutte le contromisure idonee a porre un freno a questo scempio".