Pd: ‘Fianco a fianco’, ‘sostenere Letta senza tatticismi’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre lavorato per unire e allargare il Pd. Abbiamo pagato in questi anni il prezzo di non estremizzare mai le nostre posizioni interne, diversamente da chi ha esasperato toni e tatticismi pur di apparire. L’esasperazione correntizia va chiusa definitivamente, altra cosa e’ la pluralità delle idee ricchezza del nostro partito”. Così l’area politica del Partito democratico ‘Fianco a fianco’ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre lavorato per unire e allargare il Pd. Abbiamo pagato in questi anni il prezzo di non estremizzare mai le nostre posizioni interne, diversamente da chi ha esasperato toni e tatticismi pur di apparire. L’esasperazione correntizia va chiusa definitivamente, altra cosa e’ la pluralità delle idee ricchezza del nostro partito”. Così l’area politica del Partito democraticoL'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - elenabonetti : Vicina a @meb in queste ore in cui è bersaglio di uno stalker. Stiamo al suo fianco e accanto a tutte le vittime di… - TeresaBellanova : Al fianco di #LaraLugli, citata per danni dal suo club perché firmando il contratto ha omesso la volontà di essere… - infoitsport : Fiorentina non risponde agli stimoli, ma la salvezza è d’obbligo. Tutti al fianco di Commisso per il Viola Park - ciaccio79 : @Annamar56834309 Il mio stato di divorziato mi rimane sia che io sia single o fidanzato. Il mio stato di single pot… -