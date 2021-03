'Ndrangheta in Lombardia: Zambetti si è costituito a Opera (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex assessore lombardo Domenico Zambetti si è costituito da poco ed è entrato nel carcere milanese di Opera in seguito a una pena definitiva di 7 anni e mezzo di carcere per la vicenda che riguarda ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex assessore lombardo Domenicosi èda poco ed è entrato nel carcere milanese diin seguito a una pena definitiva di 7 anni e mezzo di carcere per la vicenda che riguarda ...

