“Mi taglio la vita”. Paura per Fabrizio Corona: volto insanguinato, sangue ovunque. Il pianto disperato della mamma (Di giovedì 11 marzo 2021) “Mi taglio la vita”. Con queste parole scioccanti Fabrizio Corona sta facendo parlare di sé , di nuovo, in queste ore. Dopo la decisione dei giudici di revocargli i domiciliari Corona ha voluto far sapere a tutti come si sente in questo momento. E lo ha fatto alla sua maniera, postando una foto in cui si vede il suo volto pieno di sangue, corredata dalle parole d’accusa: “Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”. L’ex ‘re dei paparazzi’ è finito in disgrazia, almeno dal punto di vista giudiziario, nell’ormai lontano 2012 quando fu condannato a tre anni e quattro mesi per una presunta estorsione ai danni di David Trezeguet. Da lì in poi i guai non se non sono più andati e l’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) “Mila”. Con queste parole scioccantista facendo parlare di sé , di nuovo, in queste ore. Dopo la decisione dei giudici di revocargli i domiciliariha voluto far sapere a tutti come si sente in questo momento. E lo ha fatto alla sua maniera, postando una foto in cui si vede il suopieno di, corredata dalle parole d’accusa: “Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la miain questo paese ingiusto”. L’ex ‘re dei paparazzi’ è finito in disgrazia, almeno dal punto di vista giudiziario, nell’ormai lontano 2012 quando fu condannato a tre anni e quattro mesi per una presunta estorsione ai danni di David Trezeguet. Da lì in poi i guai non se non sono più andati e l’ultimo ...

Advertising

zazoomblog : Fabrizio Corona choc revocati i domiciliari: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. Mi taglio la vita -… - speroscherzi_ : Per la precisione sono i jeans U della collezione precedente definito 'vita alta boyfriend', che però secondo me so… - Activnews24 : Fabrizio #Corona choc: la foto e i video con il volto e il corpo pieni di sangue. «Mi taglio la vita». La reazione… - anteprima24 : ** Fabrizio Corona choc, sangue sul volto e in casa: 'Mi taglio la vita' - VIDEO ** - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabrizio Corona choc: la foto e i video con il volto e il corpo pieni di sangue. «Mi taglio la vita» -