Madame | Sono bisex | così scopo di più

«Non temo di essere Madame» Il Fatto Quotidiano, pagina 22, di Stefano Mannucci. «La scorsa notte ho fatto un sogno». Racconti. «Ero incinta. Dall'ombelico usciva un feto di plastica. Mi rivolgevo allarmata a mia madre e lei diceva: stai tranquilla, ora ti rientra nella pancia. Un sogno ricorrente, sin da quando ero piccola». Anche a Sanremo le "storie" illustrate dai suoi abiti erano narrazioni oniriche, cara Francesca Calearo, anzi Madame.La prima sera ero me stessa ragazzina, vestita di specchi. La seconda una madre fecondata dal mondo, l'ultima l'unione di due sposi in un solo corpo. Un viaggio per superare i limiti della mia identità.Roba da psicanalisi.Una volta fui ingannata da una fake news. Qualcuno mi disse che se fissavo i miei occhi allo specchio il volto avrebbe cambiato forma. Esperienza spaventosa. Se hai sette anni rischi di crederci.

