LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: la corsa non si accende. Il gruppo è compatto a 90 km dal traguardo (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 14.30 Frazione decisamente priva di emozioni sin qui. 14.25 E’ ufficiale: la conclusione della Parigi-Nizza non sarà come di consueto sulla Promenade des Anglais a Nizza. La decisione del sindaco della città francese è legata alla situazione epidemiologica. 14.18 Il gruppo ha percorso 35 km nella terza ora di tappa per una velocità media complessiva di 33,2 km/h. 14.13 Immagini dal gruppo. #ParisNice pic.twitter.com/B82CxUtfJ4 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2021 14.08 Il plotone è a 100 km dal traguardo. Al momento la situazione rimane cristallizzata. 14.03 Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 14.30 Frazione decisamente priva di emozioni sin qui. 14.25 E’ ufficiale: la conclusione dellanon sarà come di consueto sulla Promenade des Anglais a. La decisione del sindaco della città francese è legata alla situazione epidemiologica. 14.18 Ilha percorso 35 km nella terza ora diper una velocità media complessiva di 33,2 km/h. 14.13 Immagini dal. #ParisNice pic.twitter.com/B82CxUtfJ4 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2021 14.08 Il plotone è a 100 km dal. Al momento la situazione rimane cristallizzata. 14.03 Il ...

