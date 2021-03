Lazio, Strakosha in bilico: per il futuro si pensa a Montipò (Di giovedì 11 marzo 2021) Strakosha in bilico, la Lazio pensa ad un nuovo portiere. Montipò è il nome che rimbalza nelle ultime ore per i pali biancocelesti Il futuro di Strakosha è in bilico. Il portiere non riesce a ritrovare la continuità in questa stagione: il Covid prima e i problemi fisici dopo, hanno minato il percorso del ragazzo con la maglia della Lazio. L’arrivo di Reina, inoltre, ha messo in discussione l’albanese la cui permanenza, adesso, non è così scontata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Thomas potrebbe lasciare la Lazio e, oltre a rappresentare un’importante plusvalenza per la società, permetterebbe l’arrivo di uno nuovo prospetto: Lorenzo Montipò. Come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)in, laad un nuovo portiere.è il nome che rimbalza nelle ultime ore per i pali biancocelesti Ildiè in. Il portiere non riesce a ritrovare la continuità in questa stagione: il Covid prima e i problemi fisici dopo, hanno minato il percorso del ragazzo con la maglia della. L’arrivo di Reina, inoltre, ha messo in discussione l’albanese la cui permanenza, adesso, non è così scontata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Thomas potrebbe lasciare lae, oltre a rappresentare un’importante plusvalenza per la società, permetterebbe l’arrivo di uno nuovo prospetto: Lorenzo. Come ...

