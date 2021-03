Last Banner, Agnelli: «Presi un caffè con i fratelli Toia per facilitare il lavoro dei miei collaboratori» (Di giovedì 11 marzo 2021) Su Repubblica Torino alcuni stralci della deposizione di ieri del Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel processo Last Banner. Ieri ne abbiamo già pubblicati alcuni. Ha parlato delle proteste degli ultras della Curva Sud, che hanno provocato alla società «danni economici e danni di immagine ingenti», «sono costate care alla società». Non solo per le sanzioni, ma anche perché le partite «vengono trasmesse anche in mondovisione». Ad Agnelli è stato chiesto se avesse mai incontrato a Napoli Rocco Dominello, come dichiarato da Domenico Scarano, fidato colonnello di Dino Mocciola, dei Drughi. Agnelli ha risposto: «Mai. È falso». Mentre sui fratelli Toia, di Tradizione, e sull’incontro con loro al bar Black and White, tra Torino e Grugliasco, ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Su Repubblica Torino alcuni stralci della deposizione di ieri deldente della Juventus, Andrea, nel processo. Ieri ne abbiamo già pubblicati alcuni. Ha parlato delle proteste degli ultras della Curva Sud, che hanno provocato alla società «danni economici e danni di immagine ingenti», «sono costate care alla società». Non solo per le sanzioni, ma anche perché le partite «vengono trasmesse anche in mondovisione». Adè stato chiesto se avesse mai incontrato a Napoli Rocco Dominello, come dichiarato da Domenico Scarano, fidato colonnello di Dino Mocciola, dei Drughi.ha risposto: «Mai. È falso». Mentre sui, di Tradizione, e sull’incontro con loro al bar Black and White, tra Torino e Grugliasco, ha ...

Advertising

napolista : Last Banner, Agnelli: «Presi un caffè con i fratelli Toia per facilitare il lavoro dei miei collaboratori» Il pres… - genovesergio76 : Processo 'Last Banner', parla Agnelli: 'Comportamenti minacciosi degli ultrà, dissi di denunciare tutto' - ilbianconerocom : Processo Last Banner, Agnelli: 'Comportamenti minacciosi degli ultrà, sono costati molto alla Juve'… - Mediagol : #Juventus, Agnelli in tribunale: il patron bianconero a Torino per testimoniare al processo 'Last Banner'… - gilnar76 : Agnelli al processo Last ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -