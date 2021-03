Kjaer | “Abbiamo dominato la gara | il gol di Kessie non era da annullare”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Simon, difensore del Milan ed eroe della serata con la sua rete del pareggio in pieno recupero sul campo del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Per la squadra questo risultato è importante,fatto un’ottimastasera, giocando con personalità, dominando secondo me. Ho parlato con Franck (, ndr), il gol che gli hanno annullato è stato un errore ed è un peccato perché avrebbe cambiato la partita. Sappiamo che loro hanno qualità ma noi con pazienzatrovato gli spazi e fatto il nostro gioco.mostrato personalità, petto in fuori e giocato da Milan. Ora ci aspetta una partita difficile ma stasera siamo stati forti”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

: 'Gol pesante, prova di personalità' Gol pesante quello di Simon. 'Molto importante per la squadra - spiega a Sky Sport -giocato con personalità e dominato in alcuni tratti . ...... Pioli limita i danni in vista del turno di ritorno, ben graziato dal gol diarrivato solo ... Comeaccennato prima, per i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer c'è il Milan di Stefano Pioli, ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – In avvio di ripresa Solskjaer inserisce Diallo, il fratello di Hamad Traore del Sassuolo. Il 18enne gioca il secondo tempo al posto di Martial e al 5' sblocca i ...Fikayo Tomori è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Manchester United-Milan. Sul pareggio: "Siamo contenti, è un ottimo risultato, abbiamo segnato un gol ...