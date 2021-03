Il manifesto di Rousseau e le condizioni di Casaleggio per il M5s | «Rimarremo insieme se ci sarà un progetto condiviso»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Lo avevano definito un “etico“, ma le conseguenze politiche potrebbero essere inevitabili qualora lo si trasgredisse. L’associazioneha stilato i dieci (più uno) punti che sintetizzano la sua visione e il suo modus operandi, e che, di fatto, “dettano le” al M5s per poter restare. Il testo è stato pubblicato ieri sera, 10 marzo: «Se ciuncome in questi undici anni – ha detto Davidein un’intervista al Corriere della Sera uscita oggi – ciancora un lungo percorso».ha promesso di lavorare per mantenere i rapporti rispettosi tra le parti, a patto che – come ha dichiarato la socia di ...

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, che ieri ha lanciato il suo, sulla possibilità chee il M5S continueranno a seguire un percorso comune. Quanto al ...Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, che ieri ha lanciato il suo, sulla possibilità chee il M5S continueranno a seguire un percorso comune. Quanto al ...di Elena G.Polidori Non subito un nuovo partito, ma intanto un "metodo". Davide Casaleggio (nella foto), con la socia Enrica Sabatini, ieri sera – via Zoom – hanno spiegato le vele di Controvento, il ...ROMA (ITALPRESS) – “Se ci sarà un progetto condiviso come in questi undici anni, ci sarà ancora un lungo percorso insieme”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, che ieri h ...