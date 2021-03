Il giallo di Caronia: per la procura è suicidio (Di giovedì 11 marzo 2021) Si è trattato di un suicidio secondo la procura. Viviana si è lanciata dal traliccio insieme al figlioletto Gioele. Ma il marito ha sempre negato questa ipotesi ed ha sempre sostenuto che la moglie, in cura per una depressione, non avrebbe mai fatto del male al piccolo. La procura, fa sapere, si è sempre dimostrata disponibile a ulteriori accertamenti e sino ad adesso ha indagato cercando di escludere l’ipotesi del suicidio, ma purtroppo gli elementi sembrano lavorare tutti in tal senso. “Abbiamo sempre dato parere favorevole alle richieste dei consulenti di parte che ci chiedevano di effettuare nuove analisi sui corpi. Se i periti della famiglia ci portano elementi nuovi, che ci convincono della bontà delle loro tesi, saremo lieti d’indagare e fare ogni accertamento possibile e utili per arrivare alla verità”, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Si è trattato di unsecondo la. Viviana si è lanciata dal traliccio insieme al figlioletto Gioele. Ma il marito ha sempre negato questa ipotesi ed ha sempre sostenuto che la moglie, in cura per una depressione, non avrebbe mai fatto del male al piccolo. La, fa sapere, si è sempre dimostrata disponibile a ulteriori accertamenti e sino ad adesso ha indagato cercando di escludere l’ipotesi del, ma purtroppo gli elementi sembrano lavorare tutti in tal senso. “Abbiamo sempre dato parere favorevole alle richieste dei consulenti di parte che ci chiedevano di effettuare nuove analisi sui corpi. Se i periti della famiglia ci portano elementi nuovi, che ci convincono della bontà delle loro tesi, saremo lieti d’indagare e fare ogni accertamento possibile e utili per arrivare alla verità”, ...

