Il contagio avanza, terapie intensive sotto pressione in 11 regioni. Gimbe: "Nel 1° trimestre consegnate meno del 50% delle dosi. Solo il 3% della popolazione ha completato il ciclo" (Di giovedì 11 marzo 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 3-9 marzo, segnala un ulteriore incremento dei nuovi casi (145.659 vs 123.272), rispetto alla precedente e, per la prima volta da 8 settimane, una risalita dei decessi (2.191 vs 1.940). In crescita i casi attualmente positivi (478.883 vs 430.996), le persone in isolamento domiciliare (453.734 vs 409.099), i ricoveri con sintomi (22.393 vs 19.570) e le terapie intensive (2.756 vs 2.327). Rispetto alla settimana precedente, in 15 regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in 15 si registra un incremento percentuale dei nuovi casi. "Da tre settimane consecutive – commenta il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta (nella foto) – si registra il progressivo ...

