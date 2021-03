Highlights e gol Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2020/2021. All’Olimpico primo tempo dal sapore agrodolce per i giallorossi, visto che segna Pellegrini ma si fa male Mkhitaryan, nella ripresa si scatenano i giallorossi a segno con El Shaarawy e Mancini. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di. All’Olimpico primo tempo dal sapore agrodolce per i giallorossi, visto che segna Pellegrini ma si fa male Mkhitaryan, nella ripresa si scatenano i giallorossi a segno con El Shaarawy e Mancini. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

