Grandinate eccezionali | la furia del meteo di primavera

(Di giovedì 11 marzo 2021) Inizia la stagione della grandine, ma d’altronde siamo già di fatto inalmeno per il calendariorologico. Questa è la stagione dei vivaci contrasti, con la riattivazione dei temporali e anche della grandine più temibile. Grandinata come fosse neve sul nord Sardegna, nei pressi di LuogosantoL’intrusione di un blocco d’aria fredda, nelle ultime 48 ore, ha generato situazioni propizie per temporali localmente grandinigeni in alcune aree del Centro-Sud. In alcune zone la grandine si è depositata in modo molto abbondante al suolo, come fosse neve. Lepiù rilevanti hanno interessato il Lazio, dove sono state coinvolte alcune aree della provincia di Latina. La grandine ha colpito pesantemente anche la Calabria, in particolare la cittadina di Cittanova dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, imbiancando il ...