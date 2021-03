Gianni Morandi ricoverato per ustioni dopo incidente domestico: i primi aggiornamenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Incredibile incidente domestico per Gianni Morandi, l’amatissimo cantante di 76 anni nato a Monghidoro. Stando alle prime informazioni diffuse, Morandi si trovata presso la sua residenza e dopo aver ripulito il suo giardino dalle sterpaglie ha deciso di bruciarle. Purtroppo pare che il cantante abbia perso l’equilibro proprio davanti al fuoco appena appiccato e dunque si è ritrovato in poco tempo a subire ustioni a braccia e gambe. È stato immediatamente chiamato il pronto soccorso per valutare rischi e problematiche date dall’incidente domestico. Dalle valutazioni di primo soccorso, è stato chiesto un urgente trasporto l’Ospedale Maggiore di Bologna per are degli accertamenti. Qui è stata evidenziata una importante ustione alla mano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Incredibileper, l’amatissimo cantante di 76 anni nato a Monghidoro. Stando alle prime informazioni diffuse,si trovata presso la sua residenza eaver ripulito il suo giardino dalle sterpaglie ha deciso di bruciarle. Purtroppo pare che il cantante abbia perso l’equilibro proprio davanti al fuoco appena appiccato e dunque si è ritrovato in poco tempo a subirea braccia e gambe. È stato immediatamente chiamato il pronto soccorso per valutare rischi e problematiche date dall’. Dalle valutazioni di primo soccorso, è stato chiesto un urgente trasporto l’Ospedale Maggiore di Bologna per are degli accertamenti. Qui è stata evidenziata una importante ustione alla mano ...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - zazoomblog : Brutto incidente per Gianni Morandi: ricoverato d’urgenza. Le sue condizioni - #Brutto #incidente #Gianni #Morandi… - MarioGuglielmi : RT @danielecina: Gianni #Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni. - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - ilTeoLugarini : RT @rockolpoprock: Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi ricoverato per ustioni alle mani e alle gambe Gianni Morandi stato urgentemente trasportato in ospedale, al Pronto soccorso di Bologna, e poi al centro grandi ustionati di Cesena. Un brutto incidente domestico gli ha provocato gravi ustioni alle ...

Colapesce e Dimartino: da Morandi ai Dellai, è "Musica leggerissima" mania La 'Musica leggerissima' di Colapesce e Dimartino, dopo il Festival di Sanremo 2021 , invade l'Italia: la cantano anche Gianni Morandi, Tiziano Ferro e i gemelli Dellai . Ecco i video di questa 'mania', mentre la canzone sale nelle classifiche e i meme spopolano. Il brano ha vinto il Premio della Sala Stampa Radio e TV ...

Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni La Repubblica Gianni Morandi ricoverato per ustioni. Trasferito a Cesena Bologna, 11 marzo 2021 - Gianni Morandi ricoverato ustioni all'ospedale Maggiore. Portato d'urgenza all'ospedale di Bologna dopo un incidente nel quale ha riportato ustioni alle m ...

Gianni Morandi ricoverato d’urgenza, drammatico incidente: la situazione Gianni Morandi ricoverato d'urgenza prima a Bologna e poi a Cesena: mentre era nella sua campagna è stato vittima di un incidente ...

stato urgentemente trasportato in ospedale, al Pronto soccorso di Bologna, e poi al centro grandi ustionati di Cesena. Un brutto incidente domestico gli ha provocato gravi ustioni alle ...La 'Musica leggerissima' di Colapesce e Dimartino, dopo il Festival di Sanremo 2021 , invade l'Italia: la cantano anche, Tiziano Ferro e i gemelli Dellai . Ecco i video di questa 'mania', mentre la canzone sale nelle classifiche e i meme spopolano. Il brano ha vinto il Premio della Sala Stampa Radio e TV ...Bologna, 11 marzo 2021 - Gianni Morandi ricoverato ustioni all'ospedale Maggiore. Portato d'urgenza all'ospedale di Bologna dopo un incidente nel quale ha riportato ustioni alle m ...Gianni Morandi ricoverato d'urgenza prima a Bologna e poi a Cesena: mentre era nella sua campagna è stato vittima di un incidente ...