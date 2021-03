Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Brutto incidente per Gianni Morandi, che nel tardo pomeriggio di oggi è stato portato in pronto soccorso per ustioni alle mani e alle gambe. Stava bruciando delle sterpaglie, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco. Il cantante di Monghidoro, provincia di Bologna, era a lavoro nei suoi terreni a San Lazzaro. L’allarme è stato dato dal cantante stesso, che quest’anno ha compiuto 76 anni, ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Arrivato al pronto soccorso, Morandi è stato immediatamente medicato dai dottori, che hanno riscontrato in particolare importanti ustioni alla mano destra. Così in serata è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Superata la paura iniziale per la disavventura, il cantante ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Brutto incidente per, che nel tardo pomeriggio di oggi è stato portato in pronto soccorso peralle mani e alle gambe. Stava bruciando delle sterpaglie, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco. Il cantante di Monghidoro, provincia di Bologna, era a lavoro nei suoi terreni a San Lazzaro. L’allarme è stato dato dal cantante stesso, che quest’anno ha compiuto 76 anni, ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Arrivato al pronto soccorso,è stato immediatamente medicato dai dottori, che hanno riscontrato in particolare importantialla mano destra. Così in serata è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Superata la paura iniziale per la disavventura, il cantante ...

