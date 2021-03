Gabriele Ferrieri tra i 100 under 30 di Forbes Italia per il 2021

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Covid cambia le abitudini ma non la voglia dei giovani di voler rivoluzionare positivamente un mondo che muta ogni giorno. Innovatore e visionario, 28 anni,è tra i 10030 diper il. Già Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Fondatore della scale-up pluripremiata iCarry, azienda leader nella mobilità sostenibile,è anche ideatore del Premio Nazionale ANGI – giunto alla sua terza edizione – evento annuale dedicato ai migliori innovatorini. Una voce autorevole quella di, soprattutto per i millennials – formata da una community di migliaia di innovatori – che sempre di più sono in prima linea per dare il loro fondamentale contributo per la ...