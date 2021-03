Farmaco troppo costoso, morto bimbo malato di SMA: “Ora Leo è il nostro angelo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Leo, il bambino di Forio d’Ischia affetto da SMA, la rara malattia neuromuscolare infantile, i cui genitori si battevano per ottenere le cure non concesse dalle autorità sanitarie italiane. A dare la notizia della scomparsa del bimbo sono stati i genitori, attraverso il profilo social creato per la battaglia che stavano portando avanti per assicurare al figlio ed ai bambini italiani i farmaci: “Ieri il nostro smagliante Leoncino è diventato il nostro angelo”, hanno scritto Francesca e Francesca aggiungendo che hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. La storia del piccolo Leo aveva raccolto la solidarietà di migliaia di persone. Nelle scorse settimane il sindaco di Forio e presidente Ancim Del Deo aveva chiesto al ministero della Salute di rimuovere le limitazioni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Leo, il bambino di Forio d’Ischia affetto da SMA, la rara malattia neuromuscolare infantile, i cui genitori si battevano per ottenere le cure non concesse dalle autorità sanitarie italiane. A dare la notizia della scomparsa delsono stati i genitori, attraverso il profilo social creato per la battaglia che stavano portando avanti per assicurare al figlio ed ai bambini italiani i farmaci: “Ieri ilsmagliante Leoncino è diventato ilangelo”, hanno scritto Francesca e Francesca aggiungendo che hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. La storia del piccolo Leo aveva raccolto la solidarietà di migliaia di persone. Nelle scorse settimane il sindaco di Forio e presidente Ancim Del Deo aveva chiesto al ministero della Salute di rimuovere le limitazioni ...

Advertising

anteprima24 : ** Farmaco troppo costoso, morto #Bimbo malato di SMA: 'Ora Leo è il nostro angelo' ** - cicoria_e : RT @Patrizi79006416: @cicoria_e @patriziagatto3 Chissà perché non lo commerciano, come il farmaco per artrite che hanno usato nei primi cas… - Patrizi79006416 : @cicoria_e @patriziagatto3 Chissà perché non lo commerciano, come il farmaco per artrite che hanno usato nei primi… - Claudie9223 : RT @adolar41744618: @Claudie9223 @ninacs81 è troppo impegnato a lottare contro il grande capitale e le grandi multinazionali del farmaco - adolar41744618 : @Claudie9223 @ninacs81 è troppo impegnato a lottare contro il grande capitale e le grandi multinazionali del farmaco -