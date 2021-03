Dieci anni terremoto Fukushima, il 76% dei comuni colpiti ancora in ricostruzione (Di giovedì 11 marzo 2021) FUKUOKA – Una serie di eventi commemorativi nelle zone colpite dal disastro naturale che ha devastato il nord del Giappone nel 2011 ha caratterizzato il decimo anniversario dalla tragedia che ha causato oltre 15mila vittime. Gli abitanti delle prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi, quelle maggiormente colpite dal terremoto, dallo tsunami e dal disastro nucleare seguente, hanno osservato un minuto di silenzio alle 14.46 ora locali.A Tokyo, presso il Teatro Nazionale, il Primo Ministro Yoshihide Suga e una platea di rappresentanti istituzionali, in numero ridotto a causa della pandemia, hanno commemorato il tragico evento con una cerimonia alla quale è attesa la partecipazione, nel pomeriggio, del’imperatore Naruhito e di sua moglie Masako.Negli ultimi dieci anni sono stati spesi più di 30 trilioni di yen per la ricostruzione delle aree devastate e ancora oggi resta off-limits un’area di circa 337 chilometri quadrati, pari a più della metà dell’intera area metropolitana di Tokyo. Il numero di sfollati è stato ridotto a 41 mila dai 470.000 iniziali. A CHE PUNTO SI TROVA LA RICOSTRUZIONE Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) FUKUOKA – Una serie di eventi commemorativi nelle zone colpite dal disastro naturale che ha devastato il nord del Giappone nel 2011 ha caratterizzato il decimo anniversario dalla tragedia che ha causato oltre 15mila vittime. Gli abitanti delle prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi, quelle maggiormente colpite dal terremoto, dallo tsunami e dal disastro nucleare seguente, hanno osservato un minuto di silenzio alle 14.46 ora locali.A Tokyo, presso il Teatro Nazionale, il Primo Ministro Yoshihide Suga e una platea di rappresentanti istituzionali, in numero ridotto a causa della pandemia, hanno commemorato il tragico evento con una cerimonia alla quale è attesa la partecipazione, nel pomeriggio, del’imperatore Naruhito e di sua moglie Masako.Negli ultimi dieci anni sono stati spesi più di 30 trilioni di yen per la ricostruzione delle aree devastate e ancora oggi resta off-limits un’area di circa 337 chilometri quadrati, pari a più della metà dell’intera area metropolitana di Tokyo. Il numero di sfollati è stato ridotto a 41 mila dai 470.000 iniziali. A CHE PUNTO SI TROVA LA RICOSTRUZIONE

