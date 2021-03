Covid: studio, attività motoria rimedio contro ansia e depressione da lockdown (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Se durante il lockdown dello scorso anno le persone avessero potuto mantenere gli stessi livelli di attività motoria, si sarebbero potuti evitare fino al 21% dei casi gravi di ansia o depressione. È questo il risultato più rilevante dellindagine "Io Conto 2020" condotta fra studenti e dipendenti delle università di Pisa, Firenze, Torino, Genova e Messina ora pubblicato sulla rivista scientifica "Plos One", nell'articolo "Psychological distress in the academic population and its association with socio-demographic and lifestyle characteristics during Covid-19 pandemic lockdown: results from a large multicenter Italian study". Lo studio, coordinato dall'Università di Pisa (Laura Baglietto, Marco Fornili e Davide Petri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Se durante ildello scorso anno le persone avessero potuto mantenere gli stessi livelli di, si sarebbero potuti evitare fino al 21% dei casi gravi di. È questo il risultato più rilevante dellindagine "Io Conto 2020" condotta fra studenti e dipendenti delle università di Pisa, Firenze, Torino, Genova e Messina ora pubblicato sulla rivista scientifica "Plos One", nell'articolo "Psychological distress in the academic population and its association with socio-demographic and lifestyle characteristics during-19 pandemic: results from a large multicenter Italian study". Lo, coordinato dall'Università di Pisa (Laura Baglietto, Marco Fornili e Davide Petri ...

