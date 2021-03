Covid | de Magistris attacca De Luca | Chiusura di parchi | piazze | mercati e lungomare | ordinanza incomprensibile

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Questo tipo dila trovo veramente”. Il commento del sindaco di Napoli, Luigi de, sull’firmata ieri dal governatore campano Vincenzo De, con la quale si chiudono, lungomari e, è tranchant. Il primo cittadino intervenuto a radio Crc questa mattina spiega: “Il presidente Deci ha abituato un po’ a questo modo di operare. Lui partecipa alla conferenza Stato-Regioni, annusa qual è l’orientamento del governo e lo anticipa in qualche modo, facendo l’effetto politico a sorpresa, propaganda o dipende da come uno la vuole pensare. Noi stiamo in zona rossa – ricorda de-, che è una zona che provoca delle forti limitazioni. Se il governo intende fare ulteriori ...

'La gestione delle vaccinazioni anti -in Calabria è preoccupante, si gioca come sempre sulla pelle dei cittadini che sono gli unici ...a Presidente della Regione Calabria Luigi de, ..."La gestione delle vaccinazioni anti -in Calabria è preoccupante, si gioca come sempre sulla pelle dei cittadini che sono gli unici ...a Presidente della Regione Calabria Luigi de, ...«Siamo una squadra e il senso di unione ha caratterizzato ogni momento amministrativo del sindaco de Magistris. Anche in questa fase difficile abbiamo fronteggiato la crisi dovuta al Covid restando ...Mentre il governatore Vincenzo De Luca, di fronte al montare dei contagi in Campania (ieri 3034 positivi al Covid) licenzia una nuova ordinanza con la quale dispone la chiusura di parchi, piazze, giar ...