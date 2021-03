Coronavirus, due vittime 50enni nel Vesuviano: “La pandemia sta colpendo anche i giovani” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Abbiamo anche registrato 22 nuovi contagi che fanno arrivare a 215 il numero dei positivi attivi in città. Oggi purtroppo piangiamo anche altre due vittime di questa pandemia che sta colpendo anche i giovani”. Lo rende noto il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno. Sono due uomini di 51 e 55 anni, i morti a Somma Vesuviana che portano a 22 i decessi per Covid da inizio pandemia. “Qualora non dovessimo rispettare le regole – ha concluso il primo cittadino – la pandemia si potrebbe prolungare con conseguenze sanitarie importanti. Tutti dobbiamo avere senso di responsabilita’”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Abbiamoregistrato 22 nuovi contagi che fanno arrivare a 215 il numero dei positivi attivi in città. Oggi purtroppo piangiamoaltre duedi questache sta”. Lo rende noto il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno. Sono due uomini di 51 e 55 anni, i morti a Somma Vesuviana che portano a 22 i decessi per Covid da inizio. “Qualora non dovessimo rispettare le regole – ha concluso il primo cittadino – lasi potrebbe prolungare con conseguenze sanitarie importanti. Tutti dobbiamo avere senso di responsabilita’”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Si tratta di stare fermi per altri due mesi. Poi arriverà la bella stagione' (VIDEO) - Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - matteo19631 : @Peppe86237504 Io l’ho fatto ed ho avuto dolori in tutte le parti del corpo sopratutto spalle e muscoli febbre a 38… - CN24_tv : Coronavirus, impennata di contagi in Calabria (+414). Due i decessi ?LEGGI??? - anteprima24 : ** Coronavirus, due vittime 50enni nel Vesuviano: 'La pandemia sta colpendo anche i giovani' **… -